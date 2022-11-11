Честь тим, хто поклав своє життя за звільнення Херсону Честь тим, хто брав участь у партизанському русі

Як повідомляє Politeka.net, 11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона! Цього історичного дня радіє вся країна. Люди майже 9 місяців жили в окупації і тепер місто повернулося додому. Відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво не стримує емоцій на своїй сторінці в Instagram , говорячи про звільнення Херсона.

З нагоди цієї радісної події Ектор Хіменес-Браво одягнув вишиванку кольору хакі та купив кавун, на якому вирізав герб України.

"Це більше ніж визволення, це справжня революція. Цього дня радіємо, але будемо стриманими в інфопросторі. Ми вже траплялися на такі пастки при звільненні харківської та київської областей — криваві сліди у Бучі та Ізюмі. Честь тим, хто поклав своє життя за визволення Херсона. Честь тим, хто брав участь у партизанському русі. Честь нашим захисникам, слава ЗСУ. А херсонцям – вітаємо вдома", - написав Ектор Хіменес-Браво.

Користувачі мережі в коментарях були також радісні та зворушені, як і кулінар. Вони не стримували емоцій і дякували українським захисникам: "Ці кавуни вже готові їсти зі шкірою, сльози щастя, бідні люди, але у нас все попереду, все буде Україна", "Як красиво і довгоочікувано", "Наші воїни найкращі та хоробриші! Дякуємо їм за це”.

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