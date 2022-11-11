Честь тем, кто положил свою жизнь за освобождение Херсона Честь тем, кто участвовал в партизанском движении

Как сообщает Politeka.net, 11 ноября ВСУ вошли в Херсон! В этот исторический день радуется вся страна. Люди почти 9 месяцев жили в оккупации и теперь город вернулся домой. Известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не сдерживает эмоций на своей странице в Instagram, говоря об освобождении Херсона.

По случаю этого радостного события Эктор Хименес-Браво надел вышиванку цвета хаки и купил арбуз, на котором вырезал герб Украины.

"Это больше чем освобождение, это настоящая революция. В этот день радуемся, но будем сдержанными в инфопространстве. Мы уже попадались на такие ловушки при освобождении харьковской и киевской областей — кровавые следы в Буче и Изюме. Честь тем, кто положил свою жизнь за освобождение Херсона. Честь тем, кто участвовал в партизанском движении. Честь нашим защитникам, слава ВСУ. А херсонцам — поздравляем дома", - написал Эктор Хименес-Браво.

Пользователи сети в комментариях были также радостны и растроганы, как и кулинар. Они не сдерживали эмоции и благодарили украинских защитники: "Эти арбузы уже готовы кушать с кожей, слезы счастья, бедные люди, но у нас все впереди, все буде Украина", "Как красиво и долгожданно", "Наши воины самые лучшие и храбрые! Благодарим их за это".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.