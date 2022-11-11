Популярна українська телеведуча представила добірку найважливіших новин цього дня, цього разу вразивши кадрами, бо українські воїни вже зайшли до Херсона. Так, сьогодні стало відомо офіційно – Херсон та правобережна Херсонщина дочекалися ЗСУ!

«11 листопада 2022 року – історичний день, коли українська армія звільнила єдиний захоплений росіянами від 24 лютого обласний центр!

Сьогодні було і ще буде багато сліз щастя! Слава ЗСУ! Особливі вітання моїм херсонським фолловерам, де б Ви зараз не були, мої вітання – тішуся за Вас жахливо!

Вічна пам'ять тим, хто ціною свого життя уможливив цей день. Вічна пам'ять тим, хто не дочекався і не дожив до цього дня, закатованих та закатованих патріотів Херсонщини. Слава Україні!" – написала Падалко.

У мережі бурхливо і зворушливо підтримали пост та безліч позитивних кадрів:

«Ось вам і референдум. Люди кричать про свій вибір! 🔥; У мене сльози на очах, дякуємо Вам за добрі новини; росіяни думають, що якщо вони вдаватимуть, що все добре, то це їх врятує; 😢сльози щастя, болі, туги за загиблими, ціна Свободи занадто; Плачу весь день за наших людей!! Вічна пам'ять усім загиблим Героям та херсонцям!; Боже, плачу разом із херсонцями! Слава Героям, слава Армії, слава України!».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.