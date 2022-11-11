Популярная украинская телеведущая представила подборку самых важных новостей этого дня, в этот раз впечатлив кадрами, так как украинские воины уже зашли в Херсон. Так, сегодня стало известно официально - Херсон и правобережная Херсонщина дождались ВСУ!

«11 ноября 2022 года - исторический день, когда украинская армия освободила единственный захваченный россиянами от 24 февраля областной центр!

Сегодня было и еще будет много слез счастья! Слава ВСУ! Особые поздравления моим херсонским подписчикам, где бы Вы сейчас ни были, мои поздравления - радуюсь за Вас ужасно!

Вечная память тем, кто ценой своей жизни сделал возможным этот день. Вечная память тем, кто не дождался и не дожил по сей день, замученным и замученным патриотам Херсонщины. Слава Украине!» - написала Падалко.

В сети бурно и трогательно поддержали пост и множество позитивных кадров:

«Вот вам и референдум. Люди кричат ​​о своем выборе! 🔥; У меня слезы на глазах, благодарим Вас за хорошие новости; россияне думают, что если они будут делать вид, что все хорошо, то это их спасет; 😢слезы счастья, боли, тоски по погибшим, цена Свободы слишком; Плачу весь день за наших людей!!!! Вечная память всем погибшим Героям и херсонцам!; Боже, плачу вместе с херсонцами! Слава Героям, слава Армии, слава Украины!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.