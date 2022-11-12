Відома 64-річна американська співачка Мадонна часто одержує неоднозначну реакцію на свої витівки. Після численної пластики, підтяжки обличчя та уколів краси її стало складно дізнатися, в Інстаграмі все частіше можна помітити незграбні і навіть агресивні відгуки на адресу творчості зірки.
Так цього разу 64-річна Мадонна показала, як розважалася в гаражі.
Вона позувала за кермом мотоцикла та на підлозі. На кадрах видно, як артистка облизала металеву собачу миску. Посаду виконавиця супроводжувала треком I Wanna Be Your Dog американського гурту The Stooges.
"Гаражна команда", – написала Мадонна.
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«Соромно навіть не почати описувати це... тьху...; стає дедалі незручніше. Бути твоїм фанатом уже нелегко. На жаль, тепер ти була іконою без стилю; Це не дуже гарний вигляд; Що з тобою не так; Я просто не бачу, щоб ви придбали нових шанувальників із цією надмірно сексуалізованою людиною похилого віку, але я бачу, як ви втрачаєте існуючих шанувальників; Вона звикла до багатьох наркотиків; Вона збожеволіла. Ганьба, я любив її, коли вона робила кумедну музику».
4 листопада у Instagram Мадонна також показала, як відривається під музику американського репера Baby Keem.
"Alright, wait, bitch" - процитувала вона композицію Vent. Станцювала Мадонна перед камерою у прозорому топі та розстебнутих штанях. Підведення, що викликало, і незграбний вигляд відразу прокоментували в мережі.
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