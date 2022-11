Известная 64-летняя американская певица Мадонна часто получает неоднозначную реакцию на свои выходки. После многочисленной пластики, подтяжки лица и уколов красоты ее стало сложно узнать, в Инстаграм все чаще можно заметить неловкие и даже агрессивные отзывы в адрес творчества звезды.

Так, в этот раз 64-летняя Мадонна показала, как развлекалась в гараже.

Она позировала за рулем мотоцикла, а также на полу. На кадрах видно, как артистка облизала металлическую собачью миску. Пост исполнительница сопроводила треком I Wanna Be Your Dog американской группы The Stooges.

"Гаражная команда", – написала Мадонна.

«Стыдно даже не начать описывать это... тьфу...; становится все более и более неловко. Быть твоим фанатом уже нелегко. К сожалению, теперь ты была иконой без стиля😢; Это не очень хороший вид; Что с тобой не так; Я просто не вижу, чтобы вы приобрели новых поклонников с этим чрезмерно сексуализированным пожилым человеком, но я вижу, как вы теряете существующих поклонников; Она пристрастилась ко многим наркотикам; Она сошла с ума. Позор, я обожал ее, когда она делала забавную музыку».

4 ноября в Instagram Мадонна также показала, как отрывается под музыку американского рэпера Baby Keem.

«Alright, wait, bitch» – процитировала она композицию Vent. Станцевала Мадонна перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах. Вызывающее подведение и неловкий вид сразу прокомментировали в сети.

