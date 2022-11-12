Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала свою природну красу.

Як бачимо, нові фото Даша зробила, сидячи в автомобілі. Перед камерою вона з'явилася в темному вбранні з прямим розпущеним волоссям і легким макіяжем на обличчі. При цьому фоловери помітили незвичну шпильку у волоссі дівчини, на якій написано: "Світло". Це ж слово Квіткова написала у підписі до своєї публікації.

Шанувальники відразу почали коментувати нові фотографії Даші, захоплюючись її природною красою: "Звідки така шпилька?", "Дуже красива", "У Вас завжди дуже легкий і природний мейк, і це дуже імпонує мені. Ви дуже природно виглядаєте і не псуєте свій вигляд яскравими макіяжами та вбраннями", "Така красуня, не можу надивитись", "Ну така красива, просто неймовірно", "Чарівна", "Таке сонечко", "Таке створення - і розумне, і гарне!", "Яскрава і світла ".

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