Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала свою естественную красоту.

Как видно, новые фото Даша сделала, сидя в автомобиле. Перед камерой она появилась в темном наряде с прямыми распущенными волосами и легким макияжем на лице. При этом фолловеры заметили необычную заколку в волосах девушки, на которой написано: "Світло". Это же слово Квиткова напсиала в подписи к своей публикации.

Поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии Даши, восхищаясь ее естественной красотой: "Откуда такая заколка?", "Очень красивая", "У Вас всегда очень легкий и естественный мейк, и это очень импонирует мне. Вы очень естественно выглядите и не портите свой вид яркими макияжами и нарядами", "Такая красавица, не могу насмотреться", "Ну такая красивая, просто невероятно", "Очаровательная", "Такое солнышко", "Такое создание – и умное, и красивое!", "Яркая и светлая".

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