Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом і, крім старших дітей, виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка спорту виклала чарівні кадри, на яких показала старшу доньку Кароліну, яку назвала на честь своєї подруги Ані Лорак.

Як виявилося, дівчинка відзначає своє 16-річчя та зіркова мама вирішила її привітати у соцмережі. На знімках Лілію та Кароліну можна побачити на пляжі біля гарного теплого моря, вони біжать по мокрому піску босоніж і весело сміються. Перед камерою обидві з'явилися у схожих вбраннях – джинсах та білих майках, у обох розпущене волосся.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "З Днем народження, серце. 16 років тому наш світ змінився, коли ти народилася. Я дуже тебе люблю і не можу уявити світ без тебе. З днем ​​народження, люба!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію спортсменки, вітаючи її доньку з днем ​​народження: "Привітання маленькій красуні", "Яка доросла вже. З днем ​​народження!", "З Днем народження, чудова дівчинка!", "Час біжить. святом", "З Днем народження, нехай дочка росте щасливою", "Така маленька і вже не маленька Кароліна".

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