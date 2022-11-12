Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила очаровательные кадры, на которых показала старшую дочь Каролину, которую назвала в честь своей подруги Ани Лорак.

Как оказалось, девочка отмечает свое 16-летие и звездная мама решила ее поздравить в соцсети. На снимках Лилию и Каролину можно увидеть на пляже у красивого теплого моря, они бегут по мокрому песку босиком и весело смеются. Перед камерой обе появились в похожих нарядах – джинсах и белых майках, у обеих распущенные волосы.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "C Днем рождения, сердечко. 16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем ​​рождения, дорогая!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию спортсменки, поздравляя ее дочку с днем рождения: "Поздравления маленькой красавице", "Какая взрослая уже. С днем ​​рождения!", "С Днем рождения, замечательная девочка!", "Время бежит. С праздником", "С Днем рождения, пусть дочь растет счастливой", "Такая маленькая и уже не маленькая Каролина".

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