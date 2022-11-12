Юна дочка Моніки Беллуччі після першої появи на червоній доріжці отримала безліч хвалебних компліментів щодо її зовнішності. Відразу після цього дівчину запросили модні будинки для реклами свого вбрання.

Зараз Діва все частіше співпрацює з відомими брендами та знімається для обкладинок журналів. Нещодавно для китайської версії NYLON magazine Кассель-молодша покрасувалася в досить оригінальному вбранні. Двоколірні штани з накладками та чорний топ із акуратними стяжками перетворили бунтарський образ Діви.

«Белла; млинець обожнюю її 😍 вона така мила; є нотка привабливості; це талант від мами; є щось унікальне не від Моніки; Принцеса 💗; Дуже красиво ❤️; так красиво 😍; просто щасливий бути тут; Просто чудово!; так весело😍» - пишуть у мережі.

Також стало відомо, як Діва отримала свою першу сольну обкладинку Vogue. Дівчина з'явилась у новому номері турецького видання. Варто зазначити, що цього літа дівчина знімалася для журналу, але італійського номера.

Шанувальники вже вважають, що за темпами розвитку своєї модельної кар'єри Діва вже випередила Моніку Беллуччі, адже її мама з'явилася на обкладинці цього журналу у 24 роки, тоді як її дочка – о 18-й.

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