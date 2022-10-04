Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса, которая была в браке с Венсаном Касселем. От звездного актера Моника родила дочь Деву и сына Леони. Дева выросла настоящей красоткой и занялась карьерой модели. Не забывает дочь Беллуччи и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в прозрачном-мини платье.

"История на обложке Особые украшения", - написала Дева под фотографиями.

Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Оглушающе красивая", "Слишком красиво", "Совершенство", "У тебя потрясающие губы от мамы", "ты красавица", "Красавица", "Это топчик", "Самая красивая... какая ты дорогая", "Я балдею, почему так красиво", "Да, Дева, ты роскошная", "Симпатичная", "Ты такая милая, девочка", "Безподобная", "Хороша Маша, да не наша", "Мы любим тебя. Вы грубая, естественная красота. Удачи".

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