Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая воспитывает двух дочерей после развода и занимается продвижением карьеры. Старшая дочь модели уже зарекомендовала себя перед модными домами и с недавних пор все чаще блистает на подиуме.

Так, в этот раз Дева Кассель, старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на обложке швейцарского глянца Bilan Luxe.

Девушка позировала в бриллиантах, а для разворота снялась в роскошных колье, серьгах и кольце. Также ради этого ей сменили образ:

«Так мило; Хочу рубашку😍😢; Que beauté; Моя идеальная жена! 😍😅; Класс; она так хорошо старается для этого; я завидую популярности; работы много» - пишут в сети.

Моника не только ездит на трендовые показы с дочерью, но и появляется на всех съемках с Девой, чтобы юная красавица не волновалась.

В изумрудном платье, с аккуратной прической и макияжем Дева блистала на светском вечере, который поддержала и ее звездная мама:

«Дева в Милане на вечеринке dolcegabbana по случаю их SS23» - поделилась Моника.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.