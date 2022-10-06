Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая воспитывает двух дочерей после развода и занимается продвижением карьеры. Старшая дочь модели уже зарекомендовала себя перед модными домами и с недавних пор все чаще блистает на подиуме.
Так, в этот раз Дева Кассель, старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на обложке швейцарского глянца Bilan Luxe.
Девушка позировала в бриллиантах, а для разворота снялась в роскошных колье, серьгах и кольце. Также ради этого ей сменили образ:
«Так мило; Хочу рубашку😍😢; Que beauté; Моя идеальная жена! 😍😅; Класс; она так хорошо старается для этого; я завидую популярности; работы много» - пишут в сети.
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Моника не только ездит на трендовые показы с дочерью, но и появляется на всех съемках с Девой, чтобы юная красавица не волновалась.
В изумрудном платье, с аккуратной прической и макияжем Дева блистала на светском вечере, который поддержала и ее звездная мама:
«Дева в Милане на вечеринке dolcegabbana по случаю их SS23» - поделилась Моника.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.