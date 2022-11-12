Екс-модель та переможниця одного із сезонів «Холостяка» з Михайлом Заливаком Анна Богдан стала вести Інстаграм та розповідати про своє життя після проекту. Вона ділиться різною інформацією про відпочинок, куди прямує, та говорить про туристичні місця.
Також Ганна показує, як займається у залі та як підтримує себе у формі. Довгий час Богдан не розповідала, як схудла більш ніж на десять кілограм, проте тепер розкриває секрети краси з легкістю.
На представлених нових кадрах Ганна продемонструвала фатальний образ у чорному та показала, з ким відпочиває перед вільними вихідними: «Дівчина у чорному. За Херсон!».
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Життям Анни, як і раніше, цікавиться багато шанувальників, задають їй незручні питання і також запитують про секрети краси. Так як раніше Богдану вдалося скинути більше десяти зайвих кг і вона не раз розповідала про правила здорового схуднення.
Зараз екс-модель демонструє своїм нові захоплення та показує підтягнуті форми у чорному силуетному костюмі.
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