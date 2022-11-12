Известная блогерша и победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан показала, с кем веселится по вечерам перед выходными.

Экс-модель и победительница одного из сезонов «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан стала вести Инстаграм и рассказывать о своей жизни после проекта. Она делится различной информацией об отдыхе, куда направляется, и говорит о туристических местах.

Также Анна показывает, как занимается в зале и как поддерживает себя в форме. Долгое время Богдан не рассказывала, как похудела на более чем десять килограмм, однако теперь раскрывает секреты красоты с легкостью.

На представленных новых кадрах Анна продемонстрировала роковой образ в черном и показала, с кем отдыхает перед свободными выходными: «Девушка в черном. За Херсон!».

Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.

Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.

Напомним, Огневич посоветовала, как пережить грядущую зиму: "Готовься без паники, а с умом".

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