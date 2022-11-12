Як повідомляє Politeka.net , тренер "Голосу країни", українська співачка Оля Полякова несподівано заявила, що бере на проекті собі у радники Тіну Кароль – її давню суперницю. Раніше зірки навіть публічно посварилися в мережі через незручність висловлювань Полякової.
«Вже цієї неділі о 21:00 відбудуться вирішальні нокаути «Голосу країни-12». Учасникам залишився лише один крок у фінал. Вибрати фіналіста справу дуже серйозно, тим більше у дебютному сезоні. У цьому випуску мені на допомогу прийде досвідчений тренер @goloskrainy_official, яка виграла не один сезон @tina_karol! - сказано у підписі.
У коментарях помітили:
"Ви і Тіна - цікаве поєднання 😍❤️".
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Українці побачать продовження пісенного проекту "Голос країни", в якому Оля Полякова є одним із тренерів. Також стало відомо, кого співачка обрала собі у напарниці.
«Не пропустіть вже цієї неділі Голос Країни 12. Тіна Кароль стала радником Олі Полякової» - сказано в підписі.
Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.