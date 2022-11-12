Популярная артистка Тина Кароль появится на песенном шоу вместе с Олей Поляковой, новость об этом взбудоражила сеть.

Как сообщает Politeka.net, тренер "Голосу країни", украинская певица Оля Полякова неожиданно заявила, что берет на проекте себе в советники Тину Кароль - ее давнюю соперницу. Ранее звезды даже публично разругались в сети из-за неловки высказываний Поляковой.

«Уже в это воскресенье в 21:00 состоятся решающие нокауты «Голоса країни-12». Участникам остался всего один шаг в финал. Выбрать финалиста дело очень серьезно, тем более в дебютном сезоне. В этом выпуске мне на помощь придет опытный тренер @goloskrainy_official, которая выиграла не один сезон @tina_karol!!!» - сказано в подписи.

В комментариях подметили:

«Вы и Тина – интересное сочетание 😍❤️».

Украинцы увидят продолжение песенного проекта "Голос країни", в котором Оля Полякова является одним из тренеров. Также стало известно,кого певица выбрала себе в напарницы.

«Не пропустите уже в это воскресенье Голос Страны 12. Тина Кароль стала советником Оли Поляковой» - сказано в подписи.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.