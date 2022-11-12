Как сообщает Politeka.net, тренер "Голосу країни", украинская певица Оля Полякова неожиданно заявила, что берет на проекте себе в советники Тину Кароль - ее давнюю соперницу. Ранее звезды даже публично разругались в сети из-за неловки высказываний Поляковой.
«Уже в это воскресенье в 21:00 состоятся решающие нокауты «Голоса країни-12». Участникам остался всего один шаг в финал. Выбрать финалиста дело очень серьезно, тем более в дебютном сезоне. В этом выпуске мне на помощь придет опытный тренер @goloskrainy_official, которая выиграла не один сезон @tina_karol!!!» - сказано в подписи.
В комментариях подметили:
«Вы и Тина – интересное сочетание 😍❤️».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности: "Подтверждено поражение..."
Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать
"Такое артой не сделать": легендарный Антоновский мост рухнул, печальные кадры
Жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины: "Очень вовремя..."
Украинцы увидят продолжение песенного проекта "Голос країни", в котором Оля Полякова является одним из тренеров. Также стало известно,кого певица выбрала себе в напарницы.
«Не пропустите уже в это воскресенье Голос Страны 12. Тина Кароль стала советником Оли Поляковой» - сказано в подписи.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.