На своїй сторінці в Instagram Дьомін поділився несподіваним одкровенням.

"Сьогодні буде незвичайний спільний пост! І (спойлер для читачів Алекса) він не про дівчат 😏 А про дружбу, яка триває вже 23 роки! З глузду з'їхати... у вас теж є такі друзі?😅 Справжні близькі люди завжди перевірені часом. І наша дружба якраз про це. Ми тисячу разів виручали один одного з різних ситуацій, завжди тримали зв'язок і могли розраховувати на взаємну підтримку. Ще й кумами стали. Все це дуже цінно для нас обох. Ми одна родина!", — пише Слава.



Ведучий додав, що вони навіть цей пост писали разом.

"Ви б бачили... це тривало цілу вічність👇

Алекс каже:

"А пам'ятаєш, як ти брав мене на Львівську хвилю, водив на всякі вечірки, знайомив із місцевими селебриті? От круто було!"

А потім Слава:

"Так, а ти був моїм другим пілотом і знайомив мене з дівчатами, тому що я вічно соромився починати з ними розмову."

І так доти, доки ми не позгадували всі історії, які тільки можна було 😅", — зізнається Дьомін.





А тепер у нього з Алексом Топольським є ще одна дуже яскрава історія під назвою "Холостяк".



"Що тут сказати... Людина, яка могла познайомитися будь-де і з ким завгодно, пішла шукати дівчину на проект... А людина, яка не вміла знайомитися з дівчатами, вже давно одружений і вже батько. Відчуваєте іронію?🤌😂", — жартує Слава.

Нагадаємо, стали відомі найцікавіші факти з життя нового холостяка Олександра Топольського.

Також повідомлялося, що замість Топольського новим холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина ведучого шоу "Холостяк" за кордоном похвалилася новим образом.