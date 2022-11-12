На своей странице в Instagram Демин поделился неожиданным откровением.

"Сегодня будет необычный общий пост! И (спойлер для читателей Алекса) он не о девушках 😏 А о дружбе, которая длится уже 23 года! С ума сойти... у вас тоже есть такие друзья?😅 Настоящие близкие люди всегда проверенные временем. И наша дружба как раз об этом. Мы тысячу раз выручали друг друга из разных ситуаций, всегда держали связь и могли рассчитывать на взаимную поддержку. Еще и кумами стали. Все это очень ценно для нас обоих. Мы одна семья!", – пишет Слава.



Ведущий добавил, что они даже этот пост писали вместе.

"Вы бы видели... это продолжалось целую вечность 👇

Алекс говорит:

"А помнишь, как ты брал меня на Львовскую волну, водил на всякие вечеринки, знакомил с местными селебрити? Вот круто было!"

А потом Слава:

"Да, а ты был моим вторым пилотом и знакомил меня с девушками, потому что я вечно стеснялся начинать с ними разговор."

И так до тех пор, пока мы не упоминали все истории, какие только можно было 😅", — признается Демин.





А теперь у него с Алексом Топольским есть еще одна очень яркая история под названием "Холостяк".



"Что здесь сказать... Человек, который мог познакомиться где угодно и с кем угодно, пошел искать девушку на проект... А человек, не умевший знакомиться с девушками, уже давно женат и уже отец. Чувствуете иронию?🤌😂 ", - шутит Слава.

Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.

Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.