Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист вирішив поділитись фрагментом свого інтерв'ю для Esquire Kazakhstan.

Макс Барських відповів на запитання, чому, на його думку, пісня "Римую", записана в дуеті з ETOLUBOV (Любою Фоменко), так сподобалася слухачам, її навіть назвали "саундтреком людяності та теплих почуттів у непростий час".

"Я вірю, що слухача неможливо обдурити. Адже щирість це дуже важливо. Коли ми задумалися з Любою про дует, ми перш за все хотіли поділитися тими почуттями, які відчували самі – відчуття постійного діалогу через телефон із коханими, родичами, друзями. Усі близькі душі зараз розлетілися по світу і спілкування з ними звелося в екрани смартфонів. Добре, що є хоч така можливість. Але все ж таки це спустошує", — пояснює співак.

Барських також додав, чому пісня так відгукнулася українцям.

"Римую" - це пісня про те, як люди, незважаючи на відстань, римують свої долі один з одним і підтримують вогонь кохання. Тому вона стала співзвучною мільйонам українців, чому ми дуже раді. Я вірю, що кохання під час війни ще більше розгоряється, зникають півтони і з'являється цінність миттєвостей, які переживаєш із коханою людиною", - підкреслив Макс.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

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