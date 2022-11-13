В этот раз на своей странице в Instagram артист решил поделиться фрагментом своего интервью для Esquire Kazakhstan.

Макс Барских ответил на вопрос, почему, по его мнению, песня "Римую", записанная в дуэте с ETOLUBOV (Любой Фоменко), так полюбилась слушателям, ее даже назвали "саундтреком человечности и теплых чувств в непростое время".

"Я верю, что слушателя невозможно обмануть. Ведь искренность это очень важно. Когда мы задумались с Любой о дуэте, мы прежде всего хотели поделиться теми чувствами, которые испытывали сами – ощущение постоянного диалога через телефон с любимыми, родственниками, друзьями. Все близкие души сейчас разлетелись по миру и общение с ними свелось в экраны смартфонов. Хорошо, что есть хоть такая возможность. Но все же это опустошает", — объясняет певец.

Барских также добавил, почему песня так отозвалась украинцам.

"«Римую» — это песня о том, как люди, несмотря на расстояние, рифмуют свои судьбы друг с другом и поддерживают огонь любви. Поэтому она стала созвучной миллионам украинцев, чему мы очень рады. Я верю, что любовь во время войны еще больше разгорается, исчезают полутона и появляется ценность мгновений, которые переживаешь с любимым человеком", — подчеркнул Макс.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.