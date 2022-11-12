Співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про будні артиста без зайвого пафосу та багатих умов.

Відома співачка та учасниця другого сезону «Холостячка» Злата Огневич щодня розповідає про себе, ділиться інформацією про особистий розвиток та творчість. Також любить Злата без прикрас показувати різні моменти своїх робочих подорожей.

«Мівіна. Десь у Польщі на заправці. Ви теж їли суху Мівіну в дитинстві? - Запитала Злата і показала, як проводить свої будні без пафосу. Після концерту за кордоном перед повітом дівчину здолав голод, і вона вирішила підкріпитися тим, що є.

«З ранку повертаюся додому. Сьогодні відбулася вечеря-аукціон. Я дякую всім, хто купував лоти. Це сильна підтримка, дякую! Як добре, що маю одну валізу, ще брала з собою картки, повчити англійську, але тупо не було часу» - каже Злата.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що повернулася до Києва після поїздки до Німеччини, де виступала із благодійними концертами.

"Щаслива бути вдома 🤗🍁♥️ Скоро поділюсь звітом, скільки нам вдалося зібрати в Берліні, під час благодійних концертів. Я так сильно вдячна всім, хто нас підтримав 🙌🏼 Колись я розповім те, що часто залишається за кадром 😉", - написала Огнєвіч під фотографією.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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