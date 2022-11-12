Певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала о буднях артиста без лишнего пафоса и богатых условий.

Известная певица и участница второго сезона «Холостячка» Злата Огневич каждый день рассказывает о себе, делится информацией о личном развитии и творчестве. Также любит Злата без прикрас показывать разные моменты из своих рабочих путешествий.

«Мивина. Где-то в Польше на заправке. Вы тоже ели сухую Мивину в детстве?» - спросила ЗЗлата и показала, как проводит свои будни без пафоса. После концерта заграницей перед уездом девушку одолел голод, и она решила подкрепиться тем, что есть.

«С утра возвращаюсь домой. Сегодня состоялся ужин-аукцион. Я благодарю всех, кто покупал лоты. Это сильная поддержка, спасибо! Как хорошо, что у меня один чемодан, еще брала с собой карточки, поучить английский, но тупо не было времени» - говорит Злата.

Ранее на своей странице в Instagram артистка сообщила, что вернулась в Киев после поездки в Германию, где выступала с благотворительными концертами.

"Счастлива быть дома 🤗🍁♥️ Скоро поделюсь отчетом, сколько нам удалось собрать в Берлине, во время благотворительных концертов. Я так сильно благодарна всем, кто нас поддержал 🙌🏼 Когда-то я расскажу то, что часто остается за кадром 😉", - написала Огневич под фотографией.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.