Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі відео та розповіла про нову благодійну ініціативу.

Як виявилось, Настя вирішила розіграти серед шанувальників свої особисті речі, і саме їх вона показала на відео. Так, серед подарунків цього розіграшу є нагорода "Співачка року" від M1, переможний піджак з фіналу шоу X-Фактор, сукня з паркету "Танців зі зірками" та образ з кліпу "A Huevo". За словами Насті, потрібно зробити донат від 50 гривень та стати учасником цього розіграшу.

У підписі до публікації Каменських написала: "Сьогодні я хочу познайомити вас із великою кількістю нашої благодійної розіграшу, яку ми проводимо з фондом "Таблетки", щоб зібрати допомогу дітей раку. Кожен подарунок – дуже особиста та особлива річ для мене, пов'язана з неймовірним періодом мого творчого життя До 25 листопада, зробивши донат від 50 грн за посиланням у моїх сторінках та описі профілю, ви можете отримати один із цих подарунків і зберегти собі частинку моєї історії.А за найбільший донат – гарантований подарунок – 10-хвилинна онлайн -Зустріч в ZOOM зі мною, яка точно стане для вас приємним спогадом. Давайте допомагати разом!

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