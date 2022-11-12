Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети видео и рассказала о новой благотворительной инициативе.

Как оказалось, Настя решила разыграть среди поклонников свои личные вещи, и именно их она показала на видео. Так, среди подарков этого розыгрыша есть награда "Певица года" от M1, победный пиджак с финала шоу X-Фактор, платье с паркета "Танців з зірками", и образ из клипа "A Huevo". По словам Насти, нужно сделать донат от 50 гривен и стать участником этого розыгрыша.

В подписи к публикации Каменских написала: "Сегодня я хочу познакомить вас с большим количеством нашей благотворительной розыгрыша, которую мы проводим с фондом "Таблеточки", чтобы собрать помощь детей рака. Каждый подарок – очень личная и особенная вещь для меня, связанная с невероятным периодом моей творческой жизни. До 25 ноября, сделав донат от 50 грн. по ссылке в моих страницах и описании профиля, вы можете получить один из этих подарков и сохранить себе частицу моей истории. А за самый большой донат – гарантированный подарок – 10-минутная онлайн-встреча в ZOOM со мной, которая точно станет для вас приятным воспоминанием. Давайте помогать вместе!".

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