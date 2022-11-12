Популярна українська співачка Надя Дорофєєва навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом і одразу закрутила роман із лише розлученим другом. Артистка викликає досить різну реакцію в мережі, адже багато хто засуджує її поведінку та стосунки з чоловіком, який покинув чергову дружину, цього разу з двома дітьми.

Сама Дорофєєва вже займається сольною кар'єрою і часто показує в Інстаграм хвилюючі кадри. Вчора стало відомо, що ЗСУ звільнили Херсон від російських загарбників, тож і Дорофєєва поспішила привітати щасливих громадян.

«Сподіваюся вже скоро так вся Україна наших військових зустрічатиме 🥹💔; До сліз. З поверненням, Херсон !!!; Просто до сліз! Як хочеться, щоб вся наша земля була вільною та більше ніколи такого не було 🥺; Як вони чекали на повернення додому 💛; …моє рідне місто🥹 весь день плачу від Щастя 🥹; Не можливо не ревти» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Дорофєєва почала крутити роман з його найкращим другом Михайлом Кацуріним, що часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого життя, підписавши пост словом "Моменти".

Серед знімків є фото, на якому Надя цілується із новим коханим Михайлом Кацуріним.

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