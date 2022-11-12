Популярная украинская певица Надя Дорофеева весной развелась с мужем Владимиром Дантесом и сразу закрутила роман с только разведенным другом. Артистка вызывает довольно разную реакцию в сети, ведь многие осуждают ее поведение и отношения с мужчиной, который бросил очередную жену, в этот раз с двумя детьми.

Сама Дорофеева занимается уже сольной карьерой и часто показывает в Инстаграм волнующие кадры. Вчера стало известно, что ВСУ освободили Херсон от русских захватчиков, поэтому и Дорофеева поспешила поздравить счастливых граждан.

«Надеюсь уже скоро так вся Украина наших военных будет встречать 🥹💔; До слез. С возвращением, Херсон!!!; Просто до слез! Как хочется, чтобы вся наша земля была свободной и больше никогда такого не было 🥺; Как они ждали возвращения домой 💛; …мой родной город🥹 весь день плачу от Счастья 🥹; Не возможно не реветь» - пишут в сети.

Напомним, Дорофеева начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из своей жизни, подписав пост словом "Моменты".

Среди снимков есть фото, на котором Надя целуется с новым возлюбленным Мишей Кацуриным.

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