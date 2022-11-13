Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала просто на парковці.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято, стоячи поруч із розкішним темним автомобілем. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – на ній коротка чорна спідниця, темно-синя водолазка та такого ж відтінку піджак. Доповнюють образ ботфорти та елегантна темна сумочка, що висить на руці. Довге волосся Даші акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та загадковий вигляд.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, залишила лише кумедне емодзі. Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засипаючи її компліментами: "Вау", "Вогонь", "Шикарна", "Красуня", "Даша, який відтінок у вас, волосся ну просто вогонь", "Люблю", "Дуже красива", "Чарівна".

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