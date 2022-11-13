Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила прямо на парковке.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена, стоя рядом с роскошным темным автомобилем. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней короткая черная юбка, темно-синяя водолазка и такого же оттенка пиджак. Дополняют образ ботфорты и элегантная темная сумочка, которая висит на руке. Длинные волосы Даши аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь забавное эмодзи. Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Вау", "Огонь", "Шикарная", "Красотка", "Даша, какой оттенок у вас, волосы ну просто огонь", "Обожаю", "Очень красивая", "Очаровательная".

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