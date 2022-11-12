Популярна українська співачка Камалія, яка багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала афішу своїх концертів у Пакистані та розповіла про трагедію, яка сталася в цій країні.

За словами Камалії, вона та її чоловік багато допомагають українцям та збирають кошти на благодійних концертах. А з початку війни за сприяння Мохаммада Захура Пакистан відправив в Україну 8 повних вантажів літаків С-130 з гуманітарною допомогою. Однак, через війну в Україні, багато хто не помітив трагедії, що трапилася з пакистанцями.

"Через нашу війну з Росією та власні проблеми ми могли не помітити, що через зміну клімату та зливи майже 40% території Пакистану було затоплено, мільйони людей залишилися без даху над головою, тисячі загинули. Нам пощастило, що в нашій війні ми маємо таких друзів, як США, Великобританія, ЄС, Японія, Канада, Австралія та інші, які допомагають нам і підтримують нас на плаву. На жаль, ніхто не допомагає Пакистану у боротьбі з цим стихійним лихом", - розповіла Камалія та оголосила про своїх благодійні концерти на підтримку пакистанців.

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