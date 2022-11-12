Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила афишу своих концертов в Пакистане и рассказала о трагедии, которая случилась в этой стране.

По словам Камалии, она и ее муж много помогают украинцам и собирают средства на благотворительных концертах. А с начала войны при содействии Мохаммада Захура, Пакистан отправил в Украину 8 полных грузов самолетов С-130 с гуманитарной помощью. Однако, из-за войны в Украине, многие не заметили трагедии, которая случилась с пакистанцами.

"Из-за нашей войны с россией и собственных проблем мы могли не заметить, что из-за изменения климата и ливней почти 40% территории Пакистана были затоплены, миллионы людей остались без крова, тысячи погибли. Нам повезло, что в нашей войне у нас есть такие друзья, как США, Великобритания, ЕС, Япония, Канада, Австралия и другие, которые помогают нам и поддерживают нас на плаву. К сожалению, никто не помогает Пакистану в борьбе с этим стихийным бедствием", - рассказала Камалия и объявила о своих благотворительных концертах в поддержку пакистанцев.

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