Популярний український виконавець, комік і шоумен Володимир Дантес, який після 11 років стосунків розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кадри з деокупованих територій та розповів про нове шоу.

Схоже, Володимир вирішив знімати нове ютуб-шоу про наслідки війни і для цього поїхав до міст, звільнених від окупантів Збройними силами України. Із собою Вова взяв друга-шоумена Олексія Дурнєва. На нових фото та відео хлопці показали, як побували у Куп'янську та Ковшарівці.

А у підписі до публікації Дантес розповів про цю поїздку: "Сьогодні з @aleksey_durnev були у Купянську та Ківшарівці.

Те що ми побачили і те що почули - досвід який треба передавати поколінням. Дякую, Льоша, що був поруч. Подробиці будуть у новому моєму шоу на YouTube згодом. А зараз треба пам’ятати, що на деокупованих терріторіях багато наших людей яким допомогають волонтери, яким в свою чергу, потрібна теж допомога. Тож, не зупиняємось, допомагаємо. Чекаємо, коли приїдемо у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Бердянськ, Крим, коротше, в усі наші міста та області".

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