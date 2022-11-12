Популярный украинский исполнитель, комик и шоумен Владимир Дантес, который после 11 лет отношений развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил кадры из деоккупированных территорий и рассказал о новом шоу.

Похоже, Владимир решил снимать новое ютуб-шоу о последствиях войны и для этого поехал в города, которые были освобождены от оккупантов Вооруженными силами Украины. С собой Вова взял друга-шоумена Алексея Дурнева. На новых фото и видео парни показали, как побывали в Купянске и Ковшаровке.

А в подписи к публикации Дантес рассказал об этой поездке: "Сегодня с @aleksey_durnev были в Купянске и Ковшаровке. То, что мы увидели и то, что услышали – опыт который надо передавать поколениям. Спасибо, Леша, что был рядом. Подробности будут в моем новом шоу на YouTube со временем. А сейчас нужно помнить, что на деоккупированных территориях многие наши люди, которым помогают волонтеры, которым в свою очередь, нужна тоже помощь. Так что, не останавливаемся, помогаем. Ждем, когда приедем в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Бердянск, Крым, короче, во все наши города и области".

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