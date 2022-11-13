Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала кадри зі свого сольного концерту, на якому презентувала свій новий міні-альбом.

Як видно, на нових фотографіях Мішель знята на сцені, видно, що вона викладалася на всі сто відсотків, заводячи глядачів. Перед камерою артистка з'явилася у темних штанах та незвичайній білій майці. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Андраді розповіла про концерт і подякувала своїй команді: "Київ, дякую! Дякую всім, хто прийшов підтримати! Це було сильно! Незважаючи на те, що зараз ми живемо в таких умовах, вчора ми ще раз довели, що нас не подолати! Але зараз хочу приділити особливу увагу своїй команді! @storyofvictory тендітна, але дуже сильна! Людина, яка працює 24/7! Дуже захоплююсь та обожнюю тебе. @blackov довіряю без сумніву! І якщо б не ви, цього б не було! Саме ви поселили в мені надію що ми зможемо зробити цей крок! И нам це вдалося! Лише за 10 днів ми організували перший сольний концерт у Києві й презентували новий мініальбом "Неприховане". Дякую ще раз! Дякую! Далі ще сильніше".

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