Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры со своего сольного концерта, на котором презентовала свой новый мини-альбом.

Как видно, на новых фотографиях Мишель запечатлена на сцене, видно, что она выкладывалась на все сто процентов, заводя зрителей. Перед камерой артистка появилась в темных брюках и необычной белой майке. Ее волосы распущены и немного растрепаны, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Андраде рассказала о концерте и поблагодарила свою команду: "Киев, спасибо! Спасибо всем, кто пришел поддержать! Это было сильно! Несмотря на то, что сейчас мы живем в таких условиях, мы еще раз доказали, что нас не преодолеть! Но сейчас хочу уделить особое внимание своей команде! @storyofvictory хрупкая, но очень сильная! Человек, работающий 24/7! Очень увлекаюсь и обожаю тебя. @blackov доверяю без сомнения! И если бы не вы, этого не было бы! Именно вы поселили во мне надежду, что мы сможем сделать этот шаг! И нам это удалось! Только через 10 дней мы организовали первый сольный концерт в Киеве и презентовали новый мини-альбом "Неприховане". Спасибо еще раз! Спасибо! Дальше еще сильнее".

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