На своїй сторінці в Instagram артистка присвятила цілий пост своєму песику та показала рідкісні фото з ним.

"Вчора був День народження мого Лева! ❤️ Вже 7 років цей неймовріний пес є моїм вірним другом, який без слів все розуміє, радіє коли радію я, і відчуває смуток, коли на душі буває не дуже. Вже 7 років поспіль він будить мене поцілунками або своїм невдоволенням того, що я займаю його місце у ліжку… 😸 Слухає усі мої домашні демки і підспівує, якщо йому до вподоби", — пише Ліда Лі.

Співачка також розповіла, через що вона з улюбленцем пройшла за ці роки.

"Ми стільки усього з тобою пройшли: твої перші коліки у животі, укус кліща за інтимне місце… 😸 твою першу прогулянку взимку, коли ти пригав у кучугури, а я не могла тебе там знайти. Я навіть бачила як ти плачеш, але навіть коли тобі сумно і страшно, ти залишається моїм маленьким, відважним Левом, якого знає увесь наш район! 🦁❤️ Люблю тебе, мій особливий пес, з тобою відчуваю себе справжньою мамою, хоч ти вже в старший за мене, якщо вірити в те, що 1 рік = 7 людським", — зізнається екс-підопічна Монатика.

"Ось із цього приводу вирішила поділитись із вами нашими домашніми архівами. P.S. Обов’язково долистайте до останнього фото!", — додала зірка.

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