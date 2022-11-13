На своїй сторінці в Instagram артистка присвятила цілий пост своєму песику та показала рідкісні фото з ним.
"Вчора був День народження мого Лева! ❤️ Вже 7 років цей неймовріний пес є моїм вірним другом, який без слів все розуміє, радіє коли радію я, і відчуває смуток, коли на душі буває не дуже. Вже 7 років поспіль він будить мене поцілунками або своїм невдоволенням того, що я займаю його місце у ліжку… 😸 Слухає усі мої домашні демки і підспівує, якщо йому до вподоби", — пише Ліда Лі.
Співачка також розповіла, через що вона з улюбленцем пройшла за ці роки.
"Ми стільки усього з тобою пройшли: твої перші коліки у животі, укус кліща за інтимне місце… 😸 твою першу прогулянку взимку, коли ти пригав у кучугури, а я не могла тебе там знайти. Я навіть бачила як ти плачеш, але навіть коли тобі сумно і страшно, ти залишається моїм маленьким, відважним Левом, якого знає увесь наш район! 🦁❤️ Люблю тебе, мій особливий пес, з тобою відчуваю себе справжньою мамою, хоч ти вже в старший за мене, якщо вірити в те, що 1 рік = 7 людським", — зізнається екс-підопічна Монатика.
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"Ось із цього приводу вирішила поділитись із вами нашими домашніми архівами. P.S. Обов’язково долистайте до останнього фото!", — додала зірка.
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