На своїй сторінці в Instagram на 262 день повномасштабної війни ведуча зробила підбірку найяскравіших кадрів про звільнення Херсона.

"Херсон не відпускає… На ранок ще більше людей вийшли в центр міста святкувати звільнення міста, коли попри майже цілковиту відсутність зв’язку новина про появу ЗСУ в місті розійшлася Херсоном", — пише Падалко.

На першому відео боєць ЗСУ біжить привітати в Херсоні свою бабусю.

"Я давно так не сміялася по-доброму, як над другим відео. Британський кореспондент робить репортаж з околиць Херсона, і місцеві в очікуванні ЗСУ сприймають журналіста за бійця, або точніше легіонера, нашої армії. Sky News до кінця не зрозуміли ситуацію, або зробили вигляд, що не зрозуміли, бо підписали сюжет, як, мовляв, українці радісно вітали першого іноземного журналіста. І я вважаю, що наші люди в очах британських платників податків виступили дуже фаховими дипломатами. Молодці!", — наголосила Марічка.

Відео 3 - це нові кадри, як ЗСУ вчора заходили в місто. Якщо не знати контекст, то можна подумати, що святкуємо перемогу на чемпіонаті світу з футболу. Відео 4- херсонці на 8 хвилин розтягнули включення журналіста на CNN, що за телевізійними мірками дуже багато, бо атмосфера в місті була шалена зранку. Відео 5 - херсонці, не чекаючи зовнішньої допомоги, самі перемальовують кольори на в’їзді в місто. Відео 6 - кавун замість короваю - такі вони херсонці. 7-8-9 - нехай ці історичні кадри завжди нагадують Херсону, що «Россия здесь никогда».

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