Цього разу на своїй сторінці в Instagram зіркова матуся розмістила зворушливі кадри спілкування з Наталею Горовою, яка нещодавно вийшла заміж за свого бойфренда з Лівану та поїхала жити за кордон.

"Стосунки мами з дочкою - завжди особливі, а коли ви як подружки, що можуть попліткувати та поділитися найціннішими моментами без страху бути засудженими — це наче найвищий левел у грі💕Ми постійно були разом: завжди подорожували, працювали разом, відривалися на концертах, на вихідних снідали в улюблених кафешках та, звісно, зустрічалися ввечері вдома", — пише Ірина.



Початок війни мама з донькою зустріли в різних місцях.

"Тепер, щоб зустрітися та побалакати, треба завчасно спланувати наші графіки та взяти міні-відпустку. Саме так ми і зробили під час нашої останньої зустрічі, яка тривала аж ☝🏼1 день))) Ми прогулялися, випили каву зі смаколиками, зайшли в канцелярський магазин та відвели там душу (ми обидві обожнюємо купляти ручки, маркери, блокноти, тільки дай можливість), зустріли Андрюху зі школи, пограли всією сім‘єю в Alias та цінували кожну мить. Навіть встигли записати для вас міні-інтерв‘ю", — поділилася екс-дружина Потапа.

Продюсерка також додала, що, якщо шанувальникам сподобається такий формат, то наступним героєм стане її син від Олексія Потапенка Андрій.

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