На своей странице в Instagram артистка посвятила целый пост своей собачке и показала редкие фото с ней.

"Вчера был День рождения моего Льва! ❤️ Уже 7 лет этот неумолимый пес является моим верным другом, который без слов все понимает, радуется когда радуюсь я, и чувствует грусть, когда на душе бывает не очень. Уже 7 лет подряд он пробуждает меня поцелуями или своим недовольством тем, что я занимаю его место в постели... 😸 Слушает все мои домашние демки и подпевает, если ему нравится", — пишет Лида Ли.

Певица также рассказала, через что она с любимцем прошла за эти годы.

"Мы столько всего с тобой прошли: твои первые колики в животе, укус клеща за интимное место… 😸 твою первую прогулку зимой, когда ты пригал в сугробы, а я не могла тебя там найти. Я даже видела, как ты плачешь, но даже когда тебе грустно и страшно, ты остается моим маленьким, отважным Львом, которого знает весь наш район! 🦁❤️Люблю тебя, мой особенный пес, с тобой чувствую себя настоящей мамой, хоть ты уже старше меня, если верить в то, что 1 год = 7 человеческим", — признается экс-подопечная Монатика.

"Вот по этому поводу решила поделиться с вами нашими домашними архивами. PS Обязательно долистайте до последнего фото!", - добавила звезда.

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