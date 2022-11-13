Відома співачка, яка у минулому потрапила під жорсткий та неправомірний захист батька чи не щодня дивує кадрами зі старого будинку, звідки збиралася поїхати кілька місяців тому з новим чоловіком. Брітні Спірс звільнилася від контролю сім'ї і отримала право багато років розпоряджатися своїми грошима.

При цьому її пости в Інстаграм сприймають неоднозначно і підозрюють, що обліковий запис веде інша людина, а саму Брітні десь замкнули. На чергових кадрах Спірс у білому топіку та приспущених шортах вдалося знову здивувати.

«Я не впевнений, що все це має сенс 🤔; про що, чорт забирай, ти говориш?; Я намагаюся з'ясувати, чому вона не купує нові штани та шорти з 2009 року? Дорога… ми не повернемося до заниженої талії; У цьому немає сенсу; Чому чоловік їй не допомагає? Хтось має втрутитися; Це страшенно дивно; Який сенс штани весь час на стегні та стягувати їх униз?».

Брітні Спірс є популярною артисткою, яка багато років була під контролем сім'ї та не мала права навіть самостійно відвідувати лікаря. Після довгих судових позовів артистку все ж таки звільнили від опікунства.

В Інстаграм кадри з Брітні обговорюють досить активно, нещодавно артистка показала у мережі, чим займалася на відпочинку.

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