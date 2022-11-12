Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала кадры из освобожденного Вооруженными силами Украины Херсона и поделилась своей радостью.

На фото и видео можно увидеть, как херсонцы с радостью и украинскими флагами в руках встречали украинских защитников. Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон и взяли под контроль значительную его часть. Жители, которые пережили много месяцев российской оккупации с подлинными эмоциями встречали украинских военных.

В подписи к публикации Алла Мазур поделилась своими эмоциями от этих новостей и поздравила с ними украинцев: "Херсон сегодня! Наконец-то в сине-желтых цветах встречает наших! Как мы все вместе ждали этих кадров! И знали, что этот день – непременно настанет! Родные непоколебимые херсонцы, поздравляю! Да, будут еще бои, и город еще нужно отстраивать, раны залечивать… Но сегодня эмоции переполняют! И мы вместе с вами поем и плачем от радости на улицах освобожденного города! Слава нашим силам обороны! Слава Украине! Вечная память и слава каждому погибшему герою. Наша великая Победа – уже недалеко".

Напомним, Звезда "1+1" Падалко показала, как оккупанты разрушали инфраструктуру Херсона перед отступлением: "Уже взорвали...".

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