Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры, сделанные в Харькове.

Как оказалось, Слава побывала в Украине и приехала в разрушенный войной Харьков. На фото и видео артистка показала масштабы руин, которые оставили после себя вражеские атаки. Так, на фотографиях Слава позирует в джинсах, клетчатой тунике и темной куртке, стоя на фоне разрушенных домов. А на видео можно увидеть, как она заходит в одно из разбомбленных помещений.

В подписи к публикации Каминская написала: "Сегодня я посетила город Харьков. Город людей, которых я люблю. Город настоящих и искренних. Город, куда я снова и снова возвращалась с концертами. Сегодня, как и тогда – Харьков один из самых любимых. Непокоренный и стойкий. Несмотря на то, что ранен и разбит российскими подонками! Держись, Харьков! Держись, Украина. Мы еще встретимся и непременно споем вместе, но уже песню о Победе!".

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