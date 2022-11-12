Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего заграничного концерта и обратилась к украинцам на фоне новостей об освобождении Херсона.

На кадрах Светлана запечатлена с украинскими танцорами, которые вместе с ней выступали на сцене, у обоих на одежде прикреплены сердечки с украинским флагом. Также в посте артистки есть видео с ее зажигательного выступления.

В подписи к публикации Лобода написала: "11 ноября 2022 года. День, который уже вошел в историю! Украинская Армия освободила Херсон! Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую! То, что чувствуют сегодня миллионы украинцев! Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной! Наш путь – это путь к свободе! Свобода – это воздух, которым мы дышим. А я буду продолжать петь и делать все возможное, чтобы в моей стране не осталось разрушенных домов и обездоленных людей. И ещё! Взаимная поддержка – это главное, что у нас есть на сегодня".

Напомним, Звезда "1+1" Падалко показала, как оккупанты разрушали инфраструктуру Херсона перед отступлением: "Уже взорвали...".

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