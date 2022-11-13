Известная певица, в прошлом попавшая под жесткую и неправомерную защиту отца едва ли не каждый день удивляет кадрами из старого дома, откуда собиралась уехать несколько месяцев назад с новым мужем. Бритни Спирс освободилась от контроля семьи и получила право спустя много лет распоряжаться своими деньгами.

При этом ее посты в Инстаграм воспринимают неоднозначно и подозревают, что аккаунт ведет другой человек, а саму Бритни где-то заперли. На очередных кадрах Спирс в белом топике и приспущенных шортах удалось снова удивить.

«Я не уверен, что все это имеет смысл 🤔; о чем, черт возьми, ты говоришь?; Я пытаюсь выяснить, почему она не покупает новые брюки и шорты с 2009 года? Дорогая… мы не вернемся к заниженной талии; В этом буквально нет смысла; Почему муж ей не помогает? Кто-то должен вмешаться; Это чертовски странно; Какой смысл штаны все время на бедре и стягивать их вниз?».

Бритни Спирс является популярной артисткой, которая много лет была под контролем семьи и не имела права даже самостоятельно посещать врача. После долгих судебных тяжб артистку все же освободили от опекунства.

В Инстаграм кадры с Бритни обсуждают довольно активно, недавно артистка показала в сети, чем занималась на отдыхе.

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