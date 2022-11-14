Популярна Інстаграм-модель, б'юті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» щодня показує нові образи. Кайлі Дженнер дивує вбраннями щоразу, коли приходить час відвідувати світські заходи.
Цього разу дівчина обрала чорну сукню з сіточкою та тонкими вставками. А повністю відкрита спина надала образу грайливості та сміливості. При цьому акцент на декольті Кайлі взагалі не робила.
Повернувшись до об'єктиву спиною, Дженнер покрутила формами:
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"Тепер давайте послухаємо компліменти для задньої частини сукні" - заявила дівчина.
У мережі відповіли: «Емм вибачте? 😍; Ви виглядали так красиво! Моя королева🔥; Я люблю тебе Кайлі!!🤍; Було так весело побачити тебе сьогодні ввечері! приїжджай додому діти сумують за тобою ....; Королева краси; Ти виглядаєш так приголомшливо 🤩; Тільки спочатку 🤍🤍🤍».
Також молода модель і безнесвумен вирішила підкреслити незвичайно тонку талію порівняно з пишними стегнами, які збільшила. У шкіряній спідниці та такому ж корсеті зі стяжками дівчина покрутилася перед камерою, наголошуючи на фігурі.
Яскрава різнокольорова блузка вдало поєднувалася з аксесуарами та відкритими босоніжками Кайлі.
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