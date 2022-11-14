Популярная Инстаграм-модель, бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» каждый день показывает новые образы. Кайли Дженнер удивляет нарядами всякий раз, когда приходит время посещать светские мероприятия.
В этот раз девушка выбрала черное платье с сеточкой и тонкими вставками. А полностью открытая спина придала образу игривости и смелости. При этом акцент на декольте Кайли вообще предпочла не делать.
Повернувшись к объективу спиной, Дженнер покрутила формами:
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«Теперь давайте послушаем комплименты для задней части платья» - заявила девушка.
В сети ответили: «Эмм простите?! 😍; Вы выглядели так красиво!!!; Моя королева🔥; Я люблю тебя Кайли!!🤍; Было так весело увидеть тебя сегодня вечером!; приезжай домой дети скучают по тебе....; Королева красоты; Ты выглядишь так потрясающе 🤩; Только сначала 🤍🤍🤍».
Также молодая модель и безнесвумен решила подчеркнуть необычно тонкую талию в сравнении с пышными бедрами, которые явно увеличила. В кожаною юбке и таком же корсете со стяжками девушка покрутилась перед камерой, делая акцент на фигуре.
Яркая разноцветная блузка удачно сочеталась с аксессуарами и открытыми босоножками Кайли.
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