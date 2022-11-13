Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик нещодавно розповіла, що перейшла працювати на канал "ДІМ" і тепер зайнята новими проектами. Встигає ведуча також поспілкуватися з українськими захисниками та взяти важливе інтерв'ю.

«На війні немає головних героїв, а у кіно – є. Це слова з нового епізоду "Дочекаюсь". Проект про довгоочікуване повернення українців додому, які я зі своєю командою перетворюю на неймовірні сюрпризи для їхніх коханих людей.

Наші захисники щодня ризикують життям, щоб ми з вами незабаром жили у мирній та незалежній країні. А ось такі недовготривалі, але все ж таки рідні обійми – дають наснагу на подальшу боротьбу, заради того, щоб кожен хто чекає – обов'язково дочекався. Щаслива бути причетною до таких щасливих та бажаних зустрічей. Хоча на мить… 🙏» - висловилася в мережі Лілія.

В Інстаграм висловилися:

«Той, хто чекає, той обов'язково дочекається! Всі плачуть ... але нехай це будуть тільки сльози щастя 🙌; Кожне відео 😭; Сто відсотків 🙏; Досі не віриться, що усі ці військові історії переживають молоді українські сім'ї…!!! Дай Боже сили все це пережити!; Це неймовірні просто кадри цих довгоочікуваних зустрічей; Люби мої, дякую❤️».

Нещодавно Ребрик обґрунтувала іменний благодійний фонд, який часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram.

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу у новій для неї сфері, відео.

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