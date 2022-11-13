Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик не так давно рассказала, что перешла работать на канал "ДОМ" и теперь занята новыми проектами. Успевает ведущая также пообщаться с украинскими защитниками и взять важное интервью.
«На войне нет главных героев, а в кино – есть. Это слова из нового эпизода «Дождусь». Проект о долгожданном возвращении украинцев домой, которые я со своей командой превращаю в невероятные сюрпризы для их любимых людей.
Наши защитники каждый день рискуют жизнью, чтобы мы с вами совсем скоро жили в мирной и независимой стране. А вот такие недолговременные, но все же родные объятия – дают воодушевление на дальнейшую борьбу, ради того, чтобы каждый кто ждет – обязательно дождался. Счастлива быть причастной к таким счастливым и желанным встречам. Хотя на мгновение…🙏» - высказалась в сети Лилия.
В Инстаграм высказались:
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«Тот, кто ждет, тот обязательно дождется!; Все плачут...но пусть это будут только слезы счастья🙌; Каждое видео 😭; Сто процентов🙏; До сих пор не верится, что все эти военные истории переживают молодые украинские семьи… !!! Дай Бог силы все это пережить!; Это невероятные просто кадры этих долгожданных встреч; Люби мои, спасибо❤️».
Недавно Ребрик обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram.
Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.
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