Відома 64-річна американська співачка Мадонна відвідала цікавий концерт із оригінальними елементами виконання та знову відзначилася. Часті зміни образу, пластику та уколи краси змінили зовнішність артистки до невпізнанності.

Цього разу Мадонна похвалилася яскравою цибулею - з насичено рудим, пофарбованим волоссям та яскравим макіяжем вона блищала у світло-бірюзовій шубі, всіляко підкреслюючи фігуру темними вбраннями.

«Підірваний розум……. Дивовижне шоу. Дивовижний художник. Дякую, Господи 💙@kendricklamar» - написала Мадонна.

У мережі відповідають: він просто приголомшливий! шоу ідеальне; Мені подобається, як Мадонна поважає та захоплюється багатьма іншими артистами; Так приємно бачити, що ви веселитеся ❤️; Ти чудово виглядаєш у цьому блакитному! 💙; щось не так з цією зачіскою; Я радий, що ви чудово провели час; час вже розсудливі; Так ок; Це не музика. БС😮; Такий художник 🙌».

Також 64-річна Мадонна показала, як розважалася у гаражі.

Вона позувала за кермом мотоцикла та на підлозі. На кадрах видно, як артистка облизала металеву собачу миску. Посаду виконавиця супроводжувала треком I Wanna Be Your Dog американського гурту The Stooges.

