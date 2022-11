Известная 64-летняя американская певица Мадонна посетила интересный концерт с оригинальными элементами исполнения и снова отличилась. Частые смены образа, пластика и уколы красоты изменили внешность артистки до неузнаваемости.

В этот раз Мадонна похвасталась ярким луком - с насыщенно рыжими, выкрашенными волосами и ярким макияжем она блистала в светло-бирюзовой шубе, всячески подчеркивая фигуру темными нарядами.

«Взорванный разум……. Удивительное шоу. Удивительный художник. Спасибо, Господи 💙@kendricklamar» - написала Мадонна.

В сети отвечают: «он просто потрясающий! шоу идеально; Мне нравится, как Мадонна уважает и восхищается многими другими артистами; Так приятно видеть, что вы веселитесь❤️; Ты прекрасно выглядишь в этом голубом! 💙; что-то не так с этой прической; Я рад, что вы прекрасно провели время; пора остепениться уже; Да, ок; Это не музыка. БС😮; Такой художник 🙌».

Также 64-летняя Мадонна показала, как развлекалась в гараже.

Она позировала за рулем мотоцикла, а также на полу. На кадрах видно, как артистка облизала металлическую собачью миску. Пост исполнительница сопроводила треком I Wanna Be Your Dog американской группы The Stooges.

